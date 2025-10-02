【欧州CLリーグフェーズ第2節】(スタッド ルイII)モナコ 2-2(前半1-2)マンチェスター・C<得点者>[モ]ジョルダン・テゼ(18分)、エリック・ダイアー(90分)[マ]アーリング・ハーランド2(15分、44分)<警告>[モ]クレパン・ディアタ(63分)[マ]ジャンルイジ・ドンナルンマ(39分)、ロドリ(57分)、ベルナルド・シウバ(88分)、ニコ・ゴンザレス(89分)、サビーニョ(90分+4)観衆:11,275人└ハーランドが脅威のCL50戦52発もマンチェ