[10.1 CL第2節 モナコ 2-2 マンチェスター・C]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)リーグフェーズは1日に第2節を開催し、マンチェスター・シティはモナコに追いつかれて2-2で終了した。モナコのMF南野拓実はベンチ入りしたが、今季公式戦で初めて出番がなかった。前半15分にマンチェスター・Cが先制した。DFヨシュコ・グバルディオールが敵陣でボールを持って周りを窺うと、FWアーリング・ハーランドがモナコ守備陣の隙を突くよ