気象庁によりますと、きのう（1日）午前9時、フィリピンの東で「台風のたまご」熱帯低気圧が発生したということです。 【画像を見る】今後の進路は？／「今後16日間」全国各地天気シミュレーション きょう（２日）午前３時現在、熱帯低気圧の中心気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。 今後の進路予測については【画像①】のよ