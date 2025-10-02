明日10月3日（金）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「沸騰ワード10」は、番組10周年を記念した2時間スペシャル（一部地域除く）。“伝説の家政婦”志麻さんが絶品パーティーメニューでバナナマン、出川哲朗、カズレーザーらをおもてなし！さらに、吉沢亮、松下奈緒、高畑充希が“国宝級”の豪華な食材を志麻さんに差し入れ、史上最多数の絶品料理が登場する。今年10月でレギュラー放送開始から10周年を迎えた「沸騰ワード10」。スペ