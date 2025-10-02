「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」準決勝進出者発表！今年は過去最高の【1044組】がエントリー！今まででもっとも熾烈な争いが繰り広げられている予選大会…2回戦を勝ち抜き、準決勝に進出した芸人【40組】を発表！準決勝進出者 全40組＜50音順＞足腰げんき教室アルミカンイヌダエアコンぶんぶんお姉さんエルフおかずクラブオトメタチ河邑ミクキンタロー。栗尾真理紺野ぶるま田植え忠犬立ハチ高DISCOいい気持ち電気ジュースとりせん