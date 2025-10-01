「ドルチェ＆ガッバーナ（Dolce＆Gabbana）」フレグランスから、“ディヴォーション（献身）“を再解釈した新フレグランス「ドルチェ＆ガッバーナ マイ ディヴォーション オードパルファム インテンス」（50mL 1万9250円、100mL 2万5850円）が登場した。 【画像をもっと見る】 「マイ デヴォーション」は、ドルチェ＆ガッバーナのDNAに深く根ざした価値観である自尊心と自分らしさ、それらに対する賛辞であり、単なる愛やロマ