東急不動産が、ネットフリックス（Netflix）の人気ドラマシリーズ「イカゲーム」シリーズの独特な世界観とスリルを体感できるイベント「渋⾕リアル・イカゲーム」を開催する。会場は渋⾕フクラス内東急プラザ渋⾕3階で、期間は2026年1月26日から7月20日までを予定している。なお、日本には初上陸となる。 【画像をもっと見る】 同イベントは、2024年10月のアメリカ・ニューヨークでの開催を皮切りにスペイン