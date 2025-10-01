「日本メガネベストドレッサー賞 2025」の受賞者が、10月1日の今日発表された。政界部⾨では石破茂内閣総理大臣、芸能界部門では俳優の木村文乃、経済界部門では学者の成田悠輔、VTuber部門では加賀美ハヤトが受賞した。 【画像をもっと見る】 日本メガネベストドレッサー賞は、日本最大のメガネ展示会「iOFT国際メガネ展」の公式イベントとして1988年にスタート。「メガネが似合う人」を選出・表彰することで、メガネの