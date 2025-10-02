◇プロ野球セ・リーグ 巨人 5-2 中日(1日、東京ドーム)巨人の今季最終戦の試合後、田中将大投手の日米通算200勝達成記念セレモニーが行われました。セレモニーではまず、田中投手とゆかりのある3人から届いたビデオメッセージがビジョンに映し出されます。ヤンキースでチームメイトだった黒田博樹さんや北京オリンピックでチームメイトだった現パドレスのダルビッシュ有投手が登場。そして最後は現ヤンキースのアーロン・ジャッジ