「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」（１１月１５、１６日・東京ド）の日本代表に広島・小園海斗内野手（２５）と森浦大輔投手（２７）が選出されたことが１日、分かった。小園は昨秋の「プレミア１２」で準優勝に貢献。森浦は２２年秋以来の代表入りとなる。来春のＷＢＣメンバー入りも見据え、カープを支える投打の２人が存在感を示す。カープを支える２人の鯉戦士が、再び日の丸を背負って戦う。侍ジャパ