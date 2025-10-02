お笑いコンビ「メイプル超合金」の安藤なつ（44）が1日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜SP」（後9・00）にゲスト出演。ジムに通い詰めてる理由を明かした。この日は「ストレス発散！秋の愚痴祭り」というテーマでトークを展開。安藤がエレベーターで「定員」の人数が記載されていることに納得がいかないことを語った。これにスタジオも納得する中、隣に座っていたお笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子が突然