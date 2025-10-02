広島は１日、上本崇司内野手（３５）、宇草孔基外野手（２８）、中村健人外野手（２８）、松山竜平外野手（４０）、田中広輔内野手（３６）、河野佳投手（２４）、赤塚健利投手（２４）、育成の小林樹斗投手（２２）に来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。上本は地元広島出身で、カープ一筋１３年。これまでの歩みを振り返り、現役引退の考えを明かした。最後まで、涙はなかった。歯を食いしばりながら戦い続けた日