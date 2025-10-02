レッズとのWCS初戦でドジャース先勝米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は9月30日（日本時間10月1日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）初戦に「1番・DH」で先発出場し、2本の本塁打で10-5先勝に貢献。だが、レギュラーシーズンから不安視されていた救援陣がこの日も乱調で、米記者からは嘆きも漏れた。大谷の2発を含む5本塁打で10得点。レッズ投手陣を攻略し、先勝したドジャースだが、手放しでは喜べなか