»°Ã«¹¬´î¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¿ûÅÄ¾­Úö¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ¿åÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥ê¥«Ìò¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤¬¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¸«¤»¤¿ÍÅ±ð¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤!!¡×¡Ö´ãÊ¡¤Ç¤¹¡Ä¡×¡Ö¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬¤è¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬¿À¼Ò¤ÎÖà½÷¡¦¹¾Æ¬¼ùÎ¤Ìò¤Ç½Ð±éËÜºî¤Ï¡¢»°Ã«¤ÎÈ¾¼«ÅÁÅªÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤ó¤À´°Á´¥ª¥ê¥¸