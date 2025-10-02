サッカー日本代表の親善試合、１０日・パラグアイ戦（パナスタ）、１４日・ブラジル戦（味スタ）に臨むメンバー発表が２日に行われる。９月の米国遠征では、約２年ぶりにアジア以外と対戦し、メキシコに０―０、先発を総入れ替えした米国戦で０―２で未勝利と課題を残した。メキシコ戦で左足首を痛めたＭＦ久保建英（Ｒソシエダード）は９月２８日のリーグ戦で途中出場後、「（足首の状態は）全然良くならない。いったん休みた