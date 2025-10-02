◆第１０４回凱旋門賞・仏Ｇ１（１０月５日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）凱旋門賞に田中博康調教師＝美浦＝はアロヒアリイを送り込む。新進気鋭のトレーナーが思いをつづる４回連載「輝く王へ」の３回目は、決戦の地の馬場について。プランスドランジュ賞でクロワデュノールが勝った次の日、コースの試走のために、アロヒアリイをパリロンシャン競馬場に輸送しました。私もスタート地点から丸々、歩かせてもら