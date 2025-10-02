お笑いタレントの大久保佳代子が１日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜ＳＰ」（水曜・午後９時）に出演。イラッとする人気フルーツを明かす一幕があった。この日のテーマは「秋の愚痴祭り」。「イラッとする世の中の風潮で言えば、シャインマスカットが出てきたら『え〜！？シャインマスカット！？すごい豪華！ぜいたく！』って言わなきゃいけないって思ってません？」と問いかけた大久保。「シャインマスカッ