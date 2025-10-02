ニコール・キッドマン（58歳）が、キース・アーバン（57歳）との離婚を申請した。キースとの間にサンデー・ローズ（17歳）とフェイス・マーガレット（14歳）という2人の娘をもうけたニコールは、19年間にわたる結婚生活に終止符を打ったと報じられた直後に離婚を申請したと、米ピープル誌が伝えている。以前、ある情報筋は同誌に対し、「ニコールは離婚を望んでいなかった」と語り、現在も「結婚生活の修復に向けて闘っている」と