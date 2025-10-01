OTTOCASTは、すべての自動車に対応するワイヤレス車載ディスプレイ「OTTOCAST ScreenFlow」を提供している。本製品は、既存の自動車の車内を最新のスマートカーへと進化させることを目的としており、長距離ドライブや日常の移動における快適性向上を目指す。特に、最新のナビゲーションシステムやエンターテイメント機能が不足している古い自動車や中古車のユーザーにとって、手軽に車内環境