〈「死ぬ前においしい水を飲んで死にたい」最後は誰かにしがみつくような姿で…かつて「ひめゆり学徒」だった女性が今も忘れられない『ある兵士との別れ』〉から続く今から80年前の第二次世界大戦末期、県民の4人に1人が命を落としたの「沖縄戦」――。そこでは、兵士だけでなく「ひめゆり学徒」として多くの沖縄の女子学生たちも動員された。彼女たちはまだ10代の若さで、戦争の中で何を見たのか？【衝撃画像】「おいしい水を飲