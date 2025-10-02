【ニューヨーク共同】1日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比88銭円高ドル安の1ドル＝147円02〜12銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1725〜35ドル、172円51〜61銭。雇用悪化懸念を背景に、米追加利下げへの観測が強まって米長期金利が低下。ドル売り円買いの動きが優勢だった。