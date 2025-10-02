経済学者・成田悠輔さんがゲストと「聞かれちゃいけない話」をする連載。今回のゲストは、室伏広治さんです。【画像】スポーツと「生きる姿勢」の関係を問う室伏広治氏◆◆◆経済学とスポーツ成田この本（『室伏広治と考える運動器機能の評価と改善』）を読んで、室伏さんのご研究と、社会科学や経済学がやっていることは似てるな、と。まずXのYへの影響やインパクトを測ろうとしている点。政治制度の経済成長への影響だったり