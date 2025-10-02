きのう大阪府東大阪市の民家で女性が刺され死亡した事件で、警察は出頭してきた51歳の男を殺人の疑いで逮捕しました。殺人の疑いで逮捕されたのは、東大阪市の自営業・永久寛史容疑者（51）です。警察によりますと、永久容疑者はきのう午前11時半ごろから午後1時半すぎまでの間に、自宅で佐藤ありささん（33）の腹や腕などを刃物で複数回突き刺すなどして殺害した疑いがもたれています。永久容疑者が「人を刺した」と出頭し、説明