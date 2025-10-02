レッズの面々はまったく闘志を失っていない(C)Getty Images現地時間9月30日、敵地でドジャースと3試合制のワイルドカードシリーズ（WCS）初戦に臨んだレッズは、5-10と大敗。先勝され、フィリーズの待っている地区シリーズ進出へ王手をかけられたが、彼らは動揺することなく、この追い込まれた状況を前向きに捉えているようだ。【動画】勢いが止まらない！大谷がPS初戦で圧巻の2発目のアーチをかけたシーン9月に勝率5割を割り