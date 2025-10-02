前田の動向にも注目が集まる(C)Getty Images現代野球において、とても貴重な瞬間だったかもしれない。巨人・田中将大は9月30日の中日戦（東京ドーム）で先発。6回を2失点にまとめ、今季3勝目をマーク。同時にこの勝利は日米通算200勝のメモリアルになった。【動画】メジャーで異彩を放つスライダー！ 前田健太の奪三振シーンNPBで119勝、MLBで78勝。大台到達まであと「3」の状況で巨人に入団した。楽天でプレーした昨季はキ