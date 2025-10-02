9月下旬、SNS上で、「北九州市教育委員会が、学校給食においてムスリム対応することを決定した」という誤情報が拡散され、市がすぐに否定するも、市教育委員会に1000件を超える抗議が寄せられるなど大きな問題になった。深刻な人手不足を背景に日本で働く外国人の数は急激に増加するものの、外国人への偏見やバッシングが強まっている。生まれた国や環境が違っても、互いの文化背景を尊重し共に生きる社会を創り出すにはどうすれば