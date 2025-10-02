東京・町田市で女性が刺され死亡し、男が逮捕された事件で1日夜、被害者の娘が取材に応じました。事件について、「なぜ母だったんだろう」などと胸の内を明かしました。■「なんで、うちの母だったんだろう」秋江千津子さん（76）は先月30日夜、東京・町田市でスーパーで買い物を終え帰宅途中、腹などを包丁で刺され、亡くなりました。秋江さんの娘（40代）「なんで、うちの母だったんだろう。ただただ、母がかわいそうだったなっ