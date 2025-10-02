新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は10月1日（水）、中央競馬専門チャンネル「グリーンチャンネル」のコンテンツを視聴できる新プラン「ABEMA de グリーンチャンネル」の提供を開始した。これにより、日本中央競馬会（JRA）が主催する全レース中継や関連コンテンツを「ABEMA」で楽しめるようになる。同プランは月額1100円（税込）。レース中継をはじめ、レース出走前のパドックや調教映像なども配信対象となり、見逃し配