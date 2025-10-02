２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズンの本格的な幕開けとなるフィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズに臨む男女シングルの日本勢が１日、都内で記者会見。今季限りでの現役引退を表明している女子のエース・坂本花織（２５）＝シスメックス＝が３大会連続代表入りを目指す集大成の五輪のテーマに「総括」と掲げた。悲願の金メダル獲得へ、「やる気スイッチはバリバリ入っている」と闘志を燃やした。坂本は第１戦・フラ