2025年大阪・関西万博のBLUE OCEAN DOME（ZERI JAPAN）で、9月29日～10月5日に開催されている「選んで守るサカナの未来 Week」。初日にはロバート・馬場さんをはじめ吉本芸人が登場し、笑いと学びを交えながらASC認証の養殖エビを使ったレシピ紹介や、未来の魚資源を守る取り組みを体験できるプログラムで会場を盛り上げました。 ｢選んで守るサカナの未来 Week｣について ｢選んで守るサカナの未来 Week｣は、サステ