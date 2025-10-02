1日午前、愛知県豊田市の小学校の校庭で鉄製の支柱が倒れ、小学2年生の男子児童がケガをしました。豊田市によりますと、1日午前10時半ごろ市立寿恵野小学校で、小学2年の男子児童2人が休み時間に鉄製の支柱を揺らしたところ、支柱が根元から折れました。男子児童1人が倒れた支柱にあたり、右足首をすりむき軽傷です。支柱は重さ16キロ・高さ4メートルほど、スピーカーが取り付けられていて、事故後に調