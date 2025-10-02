ソフトバンクは1日、武田翔太投手（32）と来季の選手契約を結ばないことを発表した。宮崎県出身の武田は宮崎日大高からドラフト1位で2012年に入団。同年に8勝を挙げた。15年に13勝、16年には14勝。しかし、24年に右肘の手術を受けるなど、近年はけがに苦しんだ。4年契約4年目の今季は2軍で6試合登板にとどまっていた。通算で217試合に登板し、66勝48敗2セーブ11ホールド、防御率3・34。同日に福岡県筑後市のファーム施設を訪