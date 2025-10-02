長崎県佐世保市の俵町商店街で、2017年まで四半世紀にわたり地域を盛り上げたサマーフェスタが今秋、「俵町ホコテン秋祭り」として復活する。就任3年目を迎えた商店街協同組合理事長の川下雄太郎さん（36）、5月に理事になった大川託実さん（26）が中心になって企画。地元の聖和女子学院の生徒が司会や写真撮影、出店の運営などを担い、商店街と付き合いのある銀行や郵便局も加勢する。市と市教育委員会後援。開催は11日午前11