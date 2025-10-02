長崎県は1日、佐々町発注工事の入札を巡る情報漏えい事件で、元社長が有罪判決を受けた「春本工業」（佐世保市白仁田町）と「山龍」（同市小佐々町田原）を建設業法に基づき、営業停止処分にすると発表した。期間は7日から1年間。停止の対象は春本工業が電気工事業、山龍が管工事業のいずれも公共工事のみ。