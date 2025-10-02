長崎県平戸市が新市発足から1日で20周年を迎え、同市岩の上町の平戸文化センターで記念式典があった。約370人が出席し、世界的指揮者で市名誉大使、西本智実さんからのメッセージや、大相撲幕内力士平戸海関が「しこ名を大切に頑張る」などと語ったビデオメッセージが披露された。同市は2005年10月1日、平戸市と田平町、生月町、大島村が合併して誕生し、初代市長に白浜信氏が就任した。10周年だった15年には市未来創造館が開