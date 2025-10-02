長崎県佐世保市立小学校の特別支援学級で2021年、当時4年の男児が同じクラスの児童から受けた言動に関し、市教育委員会は1日、いじめ行為と考えられる、とする市いじめ防止対策推進委員会の調査報告書を市ホームページで公開した。報告書によると、同年5〜9月に児童が男児に対して「アルコールスプレーを噴射」「教科書を足元に投げる」「喉元を押す」−などしており、これらをいじめと認定した。男児はその後に解離性障害と