長崎市で路面電車を運行する長崎電気軌道は1日、運賃支払いにクレジットカードのタッチ決済を導入した。専用端末にかざし、交通系ICカードのように活用できる。増加中のインバウンド（訪日客）は母国で発行されたクレジットカードをそのまま使え、交通系カードや日本円を持ち歩く必要がなくなる。クレジットカードは、ビザ（米国）や銀聯（中国）など7種に対応。関係者は「支払いがよりスムーズになり、停車時間の短縮につなが