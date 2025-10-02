佐賀県は1日、直近1週間（9月22〜28日）に県内12の定点医療機関から報告された伝染性紅斑（リンゴ病）の感染者数は59人で前週比17人増だったと発表した。1機関当たりの報告数は4・9人で、流行発生警報は継続している。同期間に県内24の定点医療機関から報告された、新型コロナウイルスの感染者数は168人（同31人減）、百日ぜきは前週と同じく6人だった。（松本紗菜子）