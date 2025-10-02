原発から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定に向けた「文献調査」が進む佐賀県玄海町で9月30日、改選後初となる町議会の本会議があり、新たな議長に宮崎吉輝氏＝3期目＝を、副議長に山口寛敏氏＝同＝をそれぞれ選出した。文献調査を巡っては、昨年4月に調査受け入れを求める請願を審議した際、宮崎、山口両氏とも採択に反対した経緯がある。同6月に始まった文献調査は2年程度で終了し、新議員の任期中に次