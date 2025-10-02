プロ野球独立リーグの九州アジアリーグに準加盟する「佐賀アジアドリームズ」のシーズン報告会が9月27日、佐賀県嬉野市の嬉野温泉公衆浴場「シーボルトの湯」で行われた。今季は加盟2年目で公式戦初勝利を挙げたことなどを振り返り、来季に向けたさらなる勝利を誓った。チームは同市と武雄市をホームタウンに2024年シーズンから活動を続ける。インドネシアやスリランカなどアジアを中心にした9カ国の31人で構成。それぞれの母