9月29日から始まった陸上自衛隊佐賀駐屯地（佐賀市）の輸送機オスプレイによる夜間飛行訓練について、佐賀市の坂井英隆市長は同30日の定例会見で、時間などが変更されたにもかかわらず、市に情報提供がなかったとして、丁寧な情報提供を防衛省に求めたことを明らかにした。「一定の対応はしているが、しっかり緊張感を持ってやってほしい」と苦言を呈した。同駐屯地は夜間飛行訓練の情報をホームページで公開。予定では、同29