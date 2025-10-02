不確かな情報を基に、外国人が増えることへの不安をあおる風潮を強く憂慮する。国際協力機構（JICA）はアフリカ4カ国と日本の4市との交流事業を撤回した。「移民が増える」といった誤情報が交流サイト（SNS）で広がり、4市への抗議活動が過熱したためだ。JICAは国別に4市をホームタウンに認定した。このうちナイジェリア政府が「日本が特別な査証（ビザ）制度を創設する」と間違った発信をしたことで、移民が一気に増えると