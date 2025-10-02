¼þ¤ê¤«¤é¤Ï¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¥²¥ó¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹ºê»Ô¿·Âç¹©Ä®¤Ç¤À¤ó¤¸¤ê¤òÆ°¤«¤¹20¿Í¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡Öº¬±ÈÆ¬¡Ê¤Í¤Ó¤­¤¬¤·¤é¡Ë¡×¡¢¾¾¸µÈËÆÆ¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¡£Æü¾Æ¤±¤·¤¿È©¤ËÈ­´¬¤­¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡È¤ªº×¤êÃË¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡£¡ÖÀ¼¤ò½Ð¤µ¤ó¤«¡ª¡×¡£¥À¥ßÀ¼¤Ç¿Í°ìÇÜ¶«¤Ö»Ñ¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÉ÷³Ê¤¬Éº¤¦¡£¤¿¤ÀÆâ¾ð¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£º¬±È¤Î·Ð¸³¤Ï¥¼¥í¤Ê¤Î¤À¡£10Ç¯¤Ö¤ê¤ËËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤ëÆ±Ä®¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢º¬±È¤òÃ´Åö¤¹¤ë19¡Á48ºÐ¤Î20¿ÍÁ´°÷¤¬¿·¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£