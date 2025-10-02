札幌市南区藤野の十五島公園付近を歩く１頭のクマ。１０月１日正午ごろ、目撃通報をうけて市の職員やハンターらが出動しました。緊張が走る中、午後２時２５分、ハンターが猟銃１発を発砲し、子グマ１頭を駆除したということです。（札幌市環境共生担当課坂田一人課長）「駆除した個体は体長６２センチ、体高が３９センチ、オスでことし生まれの０歳です。（付近で）目撃されていた親子の個体との同一性については、