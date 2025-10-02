河村たかし議員：「忍耐の限りを尽くしてきたんですけどね、せっかく作った保守党を壊してはいかんと。我慢に我慢を重ねてきたんだけど」10月1日朝、報道陣を前にぼやいた河村たかし衆院議員。地域政党「減税日本」の代表と日本保守党の共同代表を務めていますが、選挙で協力してきた両党の関係を解消することを明らかにしました。日本保守党の百田尚樹代表（2024年10月の衆議院選挙）：「税金を下げて経済が活性するのかどうか