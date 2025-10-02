フジテレビの井上清華アナ（30歳）が、10月2日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“もしも何かと入れ替われたら…”との問いに答えた。井上アナはこの日、小山内鈴奈アナから「井上さんは何かと入れ替わるとしたら、何になりたいですか？」と質問を受ける。これに「ふふっ、お布団です（笑）」と満面の笑みで答え、「いつでも寝られますし、自分がフワフワで気持ち良いんですよ？ 最高じゃないですか