フジテレビの小山内鈴奈アナ（29歳）が、10月2日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“もしも何かと入れ替われたら…”との問いに答えた。この日、“もしも何かと入れ替われたら…”とのテーマでトークが進む中で、青森出身で、大学卒業まで青森で過ごしていた小山内アナは「私は“都内の学生”になりたくて」と話し、大学は青山学院大学ながら、高校までは福岡県で過ごした井上清華アナは「わかるー