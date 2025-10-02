中国の伝統行事を祝う催し「第28回 中秋節」が神戸の中華街、南京町（神戸市中央区）で10月4日（土）〜6日（月）の3日間、開かれる。春節祭に次ぐ南京町の代表的なイベントで、獅子舞などが華やかに披露されるほか、名シェフ２人による一夜限りのスペシャルメニューも登場。あわせて、お得な抽選会や南京町各店舗によるフェア「特別感謝祭」も実施される。神戸・南京町の「中秋節」（2022年）＝南京町商店街振興組合提供中秋節