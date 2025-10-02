ちゃんみなが、10月10日（金）に最新楽曲「i love you」を配信リリースすることを発表した。同曲は、波瑠と川栄李奈によるダブル主演のTBS系 金曜ドラマ『フェイクマミー』の主題歌にも決定。ドラマのために書き下ろされた楽曲は、ちゃんみなが”愛”のかたちに改めて向き合って完成した、珠玉の一曲となっている。TBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、”母親なりすまし”という禁断の契約