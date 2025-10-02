米国債利回り（NY時間16:26）（日本時間05:26） 米2年債 3.537（-0.072） 米10年債4.098（-0.052） 米30年債4.708（-0.024） 期待インフレ率2.350（-0.021） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。米政府機関が閉鎖された中、この日発表のＡＤＰ雇用統計で雇用者数が予想外の減少となり、前回分も減少に下方修正されたことで利下げ期待が再び強まった。金曜日の米雇